26 февраля 2026, 07:09

Харьков и район под массированным обстрелом РФ: пострадали 14 человек, в среди них ребенок

26 февраля 2026, 07:09
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Ночью 26 февраля в результате массированной атаки на Харьков и Харьковский район пострадали не менее 14 человек, среди них 7-летний мальчик

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Отмечается, что под вражеские удары попали многоэтажные жилые дома, частный сектор и инфраструктура города.

"Есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – написал Терехов.

По его данным, из-за ударов двух баллистических ракет и дронов типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам повреждены многоквартирные и частные дома, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод. В Слободском районе на месте попадания возник пожар.

Синегубов уточнил, что по состоянию на 05:45 известно о 14 пострадавших в Харькове и селе Рай-Оленевка Харьковского района. Среди пострадавших – 7-летний мальчик.

По данным ГСЧС, в результате обстрелов произошло две очаги возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе.

На местах попаданий работали подразделения ГСЧС, в том числе психологи, пиротехнические и медицинские расчеты.

Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется.

Как известно, ночью 26 февраля в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников и баллистики. В Киеве, Харькове и Запорожье раздались взрывы.

Напомним, на днях российский дрон попал в здание в Харькове. Под удар попал Новобоварский район. Тогда была повреждена крыша частного дома. К счастью, никто не пострадал.

.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
