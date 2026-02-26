Нічна атака на Запоріжжя: виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, є постраждалі
В ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам.
Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.
Рятувальники працювали на пʼяти адресах:
- в одній девʼятиповерхівці горіли квартири на 7 та 8 поверхах;
- в іншій – пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння.
- у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м.
- пошкоджений приватний будинок.
- влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.
За даними очільника ОВА, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.
Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста.
Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB в багатоповерхівках.
Фахівці райадміністрацій документують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.