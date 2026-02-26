08:17  26 лютого
26 лютого 2026, 08:12

Нічна атака на Запоріжжя: виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, є постраждалі

26 лютого 2026, 08:12
Фото: ДСНС
В ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам.

Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

Рятувальники працювали на пʼяти адресах:

  • в одній девʼятиповерхівці горіли квартири на 7 та 8 поверхах;
  • в іншій – пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння.
  • у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м.
  • пошкоджений приватний будинок.
  • влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

За даними очільника ОВА, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста.

Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB в багатоповерхівках.

Фахівці райадміністрацій документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.

