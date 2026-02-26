Фото: ДСНС

В ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 16 громадянам.

Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

Рятувальники працювали на пʼяти адресах:

в одній девʼятиповерхівці горіли квартири на 7 та 8 поверхах;

в іншій – пошкоджені квартири, балкони та скління без подальшого горіння.

у торгівельному центрі виникла пожежа на площі 60 кв. м.

пошкоджений приватний будинок.

влучання спричинило пошкодження даху ще одного ТЦ.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок влучань та провели обстеження територій. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

За даними очільника ОВА, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджені 19 багатоквартирних будинків, чотири будинки приватного сектору та нежитлові будівлі.

Відсутнє теплопостачання в більше ніж 500 будинках в трьох районах міста.

Комунальники розпочали роботи з ліквідації – закривають вікна листами ОSB в багатоповерхівках.

Фахівці райадміністрацій документують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.