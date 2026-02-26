Посадовець Кіровоградського ТЦК вимагав $20 тис. за ухилення від мобілізації

Фото: УСБУ в Кіровоградській області

На Кіровоградщині викрили посадовця обласного ТЦК, який налагодив схему отримання хабарів від військовозобов'язаних осіб призовного віку за ухилення від мобілізації

Про це повідомило УСБУ в Кіровоградській області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, фігурант обіцяв за грошову винагороду забезпечити виключення з військового обліку та видачу військового квитка з відповідною відміткою. За свої "послуги" посадовець вимагав 20 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували передачу першої частини хабара у розмірі 5 тисяч доларів США. Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання другої частини хабаря – 15 тисяч доларів США.

Під час обшуків у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання фігуранта вилучено грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної схеми.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.