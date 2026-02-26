Фото: ОВА

Вночі 26 лютого майже 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі через атаку "шахедів" пошкоджені п'ятиповерхівка, пожежний підрозділ та авто. Виникла пожежа.

Постраждали дві людини: 89-річний чоловік і 82-річна жінка. Їх госпіталізували.

Крім того, у Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, побиті сонячні панелі.

На Нікопольщині росіяни поцілили по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені приватні будинки та автівки.

