Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1360 окупантів, три танки, 25 артилерійських систем та чотири РСЗВ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в тимчасово окупованому Криму були уражені два російські прикордонні сторожові кораблі, а також два літаки.