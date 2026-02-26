Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували ще 1360 російських військових
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1360 окупантів, три танки, 25 артилерійських систем та чотири РСЗВ
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 21 лютого в тимчасово окупованому Криму були уражені два російські прикордонні сторожові кораблі, а також два літаки.
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
