На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
На Харківщині евакуювали поранених матір та доньку, ще одна дитина пережила шок від обстрілу

Ілюстративне фото: Facebook.com/vkgunpzp
Із села Новоосинове Куп'янського району вдалося евакуювати жінку з двома доньками, які отримали поранення під час російської атаки 20 лютого

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 33-річну жінку так 13-річну дівчинку доставили до медзакладу Харкова. У другої 7-річної дитини – гостра реакція на стрес

Начальник Курилівської сільської військової адміністрації Олександр Баулін пояснив у коментарі місцевому виданюю, що родина фактично перебувала на межі двох громад – Курилівської та Куп’янської. Мати та доньки мають прописку в Куп'янській громаді.

Подібні випадки трапляються, коли батьки після евакуації повертаються до небезпечних населених пунктів

"Якби родина була зареєстрована в Курилівській громаді, питання відповідальності матері порушили б негайно. Позбавили б батьківських прав і нікому не віддали: ні тітці, ні бабусі. У нашій громаді неможливо рахувати кількість обстрілів за добу, неможливо нормально проїхати. Коли я там був восени – ночував у бліндажі", – зазначив Баулін.

Нагадаємо, на Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом.

Як відомо, у 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район, де тримають активні бойові дії.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
