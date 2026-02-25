Ілюстративне фото: Facebook.com/vkgunpzp

Із села Новоосинове Куп'янського району вдалося евакуювати жінку з двома доньками, які отримали поранення під час російської атаки 20 лютого

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 33-річну жінку так 13-річну дівчинку доставили до медзакладу Харкова. У другої 7-річної дитини – гостра реакція на стрес

Начальник Курилівської сільської військової адміністрації Олександр Баулін пояснив у коментарі місцевому виданюю, що родина фактично перебувала на межі двох громад – Курилівської та Куп’янської. Мати та доньки мають прописку в Куп'янській громаді.

Подібні випадки трапляються, коли батьки після евакуації повертаються до небезпечних населених пунктів

"Якби родина була зареєстрована в Курилівській громаді, питання відповідальності матері порушили б негайно. Позбавили б батьківських прав і нікому не віддали: ні тітці, ні бабусі. У нашій громаді неможливо рахувати кількість обстрілів за добу, неможливо нормально проїхати. Коли я там був восени – ночував у бліндажі", – зазначив Баулін.

Нагадаємо, на Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом.

Як відомо, у 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район, де тримають активні бойові дії.