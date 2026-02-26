08:17  26 лютого
26 лютого 2026, 08:39

Пішли вибивати борг і забили чоловіка: на Харківщині нападникам дали по 12 років

26 лютого 2026, 08:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харківській області двоє чоловіків отримали по 12 років ув'язнення за розбійний напад, який призвів до смерті потерпілого

Про це пише "Думка" із посиланням на вироку, передає RegioNews.

За версією слідства, 22 лютого 2024 року близько 16:00 троє чоловіків розпивали алкоголь біля магазину "Рулька" у Лозовій. До компанії підійшов інший чоловік та попросив допомогти витрясти борг для знайомого.

Близько 16:25 нападники прийшли до квартири потерпілого. Двері були відчинені, тому двоє з них зайшли всередину. Коли господар повернувся додому, нападники повалили його на підлогу та завдали щонайменше п'ять ударів руками й ногами по голові та тілу.

Чоловік ненадовго знепритомнів. Зловмисники перетягли його до кімнати, вимагали гроші та банківську картку, забрали гаманець із 700 грн та банківську картку й зникли. Пізніше викраденою карткою розрахувалися в магазині, витративши майже 1 950 грн. Загальна матеріальна шкода склала понад 2 800 грн.

Унаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі травми голови – внутрішньочерепні крововиливи, забій мозку та інші ушкодження. Попри медичну допомогу, чоловік помер у лікарні від тяжкої черепно-мозкової травми.

Один із обвинувачених раніше також відкрито викрав смартгодинник у малолітнього хлопця.

Суд визнав обох чоловіків винними. Крім 12 років ув'язнення та конфіскації майна, обвинувачені зобов'язані виплатити матері загиблого понад 511 тис. грн компенсації за матеріальні та моральні збитки.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка за розбійний напад на аптеку. Зловмисник у масці погрожував фармацевту пістолетом та вимагав віддати гроші з каси. Проте аптекарка не розгубилась, одразу вийшла у іншу кімнату та зателефонувала до поліції.

