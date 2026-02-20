У Харкові російський дрон влучив у будинок
У Новобоварському районі міста внаслідок атаки безпілотника пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"У Новобоварському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БПЛА. Пошкоджено дах приватного будинку", – йдеться у повідомленні.
Подробиці поки не повідомляються.
Нагадаємо, на Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто. Правоохоронці отримали травми несумісні з життям.
