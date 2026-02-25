В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів

Фото: прокуратура

В Одесі правоохоронці викрили схему завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів. Учасники схеми незаконно заволоділи понад 20,7 млн грн бюджетних коштів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

В організації схеми правоохоронці підозрюють директора одного з підприємств, який фактично контролює групу компаній. Він залучив чиновників комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради, адвоката та керівників ще двох підприємств.

У 2024 році підконтрольні компанії вигравали тендери та постачали обладнання за завідомо завищеними цінами. Йшлось про завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів. Учасники схеми "заробили" понад 20 мільйонів гривень.

"Про підозру прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили 7 особам: двом посадовцям КУ "СМЕП", власнику групи компаній, двом директорам, адвокату та співробітнику підконтрольного підприємства. Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, учинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

