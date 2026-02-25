21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 21:55

В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів

25 лютого 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці викрили схему завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів. Учасники схеми незаконно заволоділи понад 20,7 млн грн бюджетних коштів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

В організації схеми правоохоронці підозрюють директора одного з підприємств, який фактично контролює групу компаній. Він залучив чиновників комунальної установи "Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ" Одеської міської ради, адвоката та керівників ще двох підприємств.

У 2024 році підконтрольні компанії вигравали тендери та постачали обладнання за завідомо завищеними цінами. Йшлось про завищення вартості блоків безперебійного живлення та акумуляторів для світлофорів. Учасники схеми "заробили" понад 20 мільйонів гривень.

"Про підозру прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили 7 особам: двом посадовцям КУ "СМЕП", власнику групи компаній, двом директорам, адвокату та співробітнику підконтрольного підприємства. Їм інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, учинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса прокуратура розкрадання коштів
На Харківщині жінка хотіла отримати мільйони компенсації за житло, якого вже не існує
24 лютого 2026, 18:25
Подарунки від депутата у школах Полтави: за справу взялась прокуратура
16 лютого 2026, 14:58
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
В Україні обвалились ціни на овоч з борщового набору: що стало причиною
25 лютого 2026, 23:55
Канада дасть Україні 12 мільйонів євро на енергетику: куди витратять гроші
25 лютого 2026, 23:35
У Харкові зафіксували нову загрозу з боку російських військ
25 лютого 2026, 23:30
На Прикарпатті чоловік розробив "маршрут для ухилянтів"
25 лютого 2026, 22:55
Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним
25 лютого 2026, 22:44
У Києві працівники мийки вкрали в жінки всі гроші, які вона спустила в укриття
25 лютого 2026, 22:35
У Сумах відкрили сучасне модульне містечко для переселенців
25 лютого 2026, 21:42
Російський терор не деморалізує Україну
25 лютого 2026, 21:25
У столиці лікарка "продавала" інвалідність ухилянтам
25 лютого 2026, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »