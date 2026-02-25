17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військові РФ підірвали дамбу поблизу населеного пункту Осикове в Донецькі області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Deepstate.

Зазначається, що у ніч на 25 лютого росіяни скинули 3-х тонну керовану авіаційну бомбу на дамбу в районі населеного пункту Осикове.

Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців.

"Сказати, що логістика в місто повністю буде зупинена не можна, адже існують інші шляхи, якими буде вибудовуватися постачання, пересування тощо. Однак погіршити її, зокрема на певний час, кацапам точно вдалося. Чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, армія РФ просунулася у напрямку Слов'янська на Донеччині. Йдеться про ділянку поблизу села Никифорівка у Бахмутському районі.

