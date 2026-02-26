Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 26 лютого російська армія атакувала Полтавську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.