26 лютого 2026, 08:40

Через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене промислове підприємство та ЛЕП: знеструмлені 20 тисяч споживачів

26 лютого 2026, 08:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В ніч на 26 лютого російська армія атакувала Полтавську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі, які виникли внаслідок атаки.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Харків та Харківський район постраждали щонайменше 14 людей, серед них 7-річний хлопчик. Під ворожі удари потрапили багатоповерхові житлові будинки, приватний сектор та інфраструктура міста.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
