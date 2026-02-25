17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
17:25  25 лютого
Відомий український телеведучий мобілізувався до ЗСУ
15:59  25 лютого
На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник
25 лютого 2026, 19:19

У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни

25 лютого 2026, 19:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
До поліції Харкова надійшла заява про побиття 54-річного чоловіка. Його зупинили військовослужбовці, після чого відвезли до ТЦК, де сильно побили його

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 24 канал.

Потерпілим виявився Вадим Рудюк – переселенець із Костянтинівки, Донецької області. Чоловік пропрацював 30 років у ДСНС, також був учасником бойових дій. Зараз він знятий з обліку за інвалідністю.

За словами постраждалого, його зупинили чоловіки у військовій формі, вимагали документи, однак той не мав їх при собі. Після цього вони почали його бити й силоміць посадили в мікроавтобус.

Вадима Рудюка привезли до ТЦК, де, за його словами, кілька людей застосовували до нього силу, зв'язували руки й ноги та "тягли як свиню на перший поверх". Кинули в проході та періодично "підбивали".

Водночас у Харківському ТЦК заявили, що ветеран війни перший напав і побив військовослужовців.

Поліція розпочала розслідування.

Як повідомлялось, в Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК. За скоєне чоловіку загрожує чималий термін ув’язнення.

Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
