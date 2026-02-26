08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
00:55  26 лютого
Співак Віталій Козловський зізнався, які зараз стосунки із Кондратюком
21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 07:58

На Львівщині прокурору оголосили підозру після смертельної ДТП

26 лютого 2026, 07:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру прокурору Шептицької окружної прокуратури, який скоїв ДТП, що призвела до загибелі неповнолітньої дитини

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження).

Для забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво доручено Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора.

Окрім того, до складу групи прокурорів включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП, оскільки потерпілими є неповнолітні: загинула дівчина, її молодший брат постраждав.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та можливого відсторонення підозрюваного від посади.

Нагадаємо, ДТП трапилося ввечері у вівторок, 24 лютого, поблизу села Смереків Львівського району. Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, 10-річного хлопця госпіталізували. За кермом автомобіля Skoda Super B перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра ДТП прокурор діти Львівська область загибла неповнолітні
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
25 лютого 2026, 13:48
На Львівщині внаслідок ДТП перекинулись вантажівка та легковик: є загиблий
25 лютого 2026, 09:56
На Рівненщині зіткнулися дві вантажівки – одна людина загинула
25 лютого 2026, 09:29
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Обіцяв автівки з-за кордону: на Рівненщині директор фірми ошукав клієнтів на 1,5 млн грн
26 лютого 2026, 08:57
Росіяни атакували енергооб’єкт на півдні Одещини
26 лютого 2026, 08:50
Через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене промислове підприємство та ЛЕП: знеструмлені 20 тисяч споживачів
26 лютого 2026, 08:40
Пішли вибивати борг і забили чоловіка: на Харківщині нападникам дали по 12 років
26 лютого 2026, 08:39
На Кіровоградщині через дронову атаку пошкоджені будинки: є постраждалий
26 лютого 2026, 08:28
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
26 лютого 2026, 08:17
Нічна атака на Запоріжжя: виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, є постраждалі
26 лютого 2026, 08:12
Втрати ворога: бійці ЗСУ ліквідували ще 1360 російських військових
26 лютого 2026, 07:54
Посадовець Кіровоградського ТЦК вимагав $20 тис. за ухилення від мобілізації
26 лютого 2026, 07:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »