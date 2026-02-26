На Львівщині прокурору оголосили підозру після смертельної ДТП

Фото: ДБР

У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру прокурору Шептицької окружної прокуратури, який скоїв ДТП, що призвела до загибелі неповнолітньої дитини

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За його словами, дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження).

Для забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво доручено Генеральній інспекції Офісу генерального прокурора.

Окрім того, до складу групи прокурорів включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП, оскільки потерпілими є неповнолітні: загинула дівчина, її молодший брат постраждав.

Наразі тривають необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та можливого відсторонення підозрюваного від посади.

Нагадаємо, ДТП трапилося ввечері у вівторок, 24 лютого, поблизу села Смереків Львівського району. Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, 10-річного хлопця госпіталізували. За кермом автомобіля Skoda Super B перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області.