Ілюстративне фото: armyinform

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дахи п’яти приватних будинків.

"Комісія зафіксує наслідки руйнувань та визначить обсяги необхідної допомоги людям. Відповідні служби обстежують територію", – йдеться у повідомленні.

Травмована одна людина. Їй надали необхідну меддопомогу в лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські військові атакували Запоріжжя безпілотниками. Виникли пожежі у багатоповерхівках та ТЦ, відомо про 9 постраждалих.