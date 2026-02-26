21:55  25 лютого
В Одесі на світлофорах розікрали понад 20 мільйонів
19:19  25 лютого
У Харкові працівники ТЦК побили ветерана війни
17:39  25 лютого
Росіяни підірвали дамбу на Донеччині
26 лютого 2026, 00:55

Співак Віталій Козловський зізнався, які зараз стосунки із Кондратюком

26 лютого 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Віталій Козловський лише минулого року виплатив великий борг колишньому продюсеру. Тепер він розповів, у яких вони зараз стосунках, коли скандал завершено

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Віталія Козловського, у нього немає сильного бажання говорити із Ігорем Кондратюком. Проте він зізнався, що хотів би по-людськи мати із ним діалог. Співак зазначив, що він не є злопам'ятним.

"Скажу так: я не проти поспілкуватися. Справді. Але він не йде на контакт. Чи хотів би я, щоб було інакше? Я не те, щоб наполягаю чи маю якусь внутрішню потребу щось доводити. Просто відкритий до нормального людського діалогу", - каже артист.

Нагадаємо, що у 2012 році Віталій Козловський розірвав співпрацю з Ігорем Кондратюком. За контрактом він не мав права виконувати старі пісні, проте порушив угоду. Продюсер подавав до суду. Останні роки Козловський виплачував борг.

Уже у квітні 2025 року Віталій Козловський і Ігор Кондратюк оголосили, що "справу закрито". Співак почав знову використовувати старі пісні: уже перекладений на українську хіт "Пінаколада", а тепер він працює над українською версією "Шекспіра".

