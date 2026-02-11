14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 07:21

На Сумщині російський дрон поцілив у цивільний автомобіль: загинув водій

11 лютого 2026, 07:21
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Протягом 10 лютого російські окупанти здійснили низку прицільних атак по цивільних у громадах Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами у Краснопільській громаді російський дрон вдарив по цивільному автомобілю поблизу приватного домогосподарства. Водій перебував у салоні та загинув на місці від отриманих травм.

У цій же громаді ще один дрон атакував автомобіль для похоронної процесії. Водієві вдалося вчасно залишити автівку та врятуватися.

Протягом дня ворог також атакував цивільний транспорт у старостинських округах Сумської громади.

  • Піщанський старостат: дрон поцілив у сміттєвоз та цивільну автівку. Постраждалих немає.
  • Великописарівська громада: дрон влучив поруч із магазином. Постраждав 61-річний чоловік, який перебував неподалік – йому надали медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині російський дрон атакував авто старости села, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл. У результаті удару автомобіль повністю вигорів. На щастя, чоловік врятувався.

війна обстріли Сумська область атака загиблий автомобілі цивільні водій дрони
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
