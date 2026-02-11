На Сумщині російський дрон поцілив у цивільний автомобіль: загинув водій

Фото: Сумська ОВА

Протягом 10 лютого російські окупанти здійснили низку прицільних атак по цивільних у громадах Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами у Краснопільській громаді російський дрон вдарив по цивільному автомобілю поблизу приватного домогосподарства. Водій перебував у салоні та загинув на місці від отриманих травм.

У цій же громаді ще один дрон атакував автомобіль для похоронної процесії. Водієві вдалося вчасно залишити автівку та врятуватися.

Протягом дня ворог також атакував цивільний транспорт у старостинських округах Сумської громади.

Піщанський старостат: дрон поцілив у сміттєвоз та цивільну автівку. Постраждалих немає.

Великописарівська громада: дрон влучив поруч із магазином. Постраждав 61-річний чоловік, який перебував неподалік – йому надали медичну допомогу, лікується амбулаторно.

Нагадаємо, 10 лютого на Харківщині російський дрон атакував авто старости села, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл. У результаті удару автомобіль повністю вигорів. На щастя, чоловік врятувався.