15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
11 февраля 2026, 13:26

В Богодухове объявили трехдневный траур по погибшим через российские удары

11 февраля 2026, 13:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Богодухов Харьковской области 11-13 февраля объявили на днях траура по шести жителям, погибшим в течение последних двух суток в результате российских ударов

Об этом сообщил городской голова Владимир Белый, передает RegioNews.

В эти дни на административных зданиях, предприятиях и учреждениях опустят государственные флаги Украины с черной лентой. Также отменены все развлекательные и массовые мероприятия на территории общины.

Городские власти призвали жителей соблюдать тишину и почтить память погибших в эти дни.

"Нет слов, чтобы утешить родных. Нет такой молитвы, которая вылечила бы сердце матери, потерявшей детей. Мы только можем быть рядом, разделить это бремя и запечатлеть в памяти каждое имя", – написал мэр.

Напомним, ночью 11 февраля в городе Богодухов враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору. Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. З5-летняя беременная женщина получила ранения.

Впоследствии стало известно, что погибший в Богодухове вместе с детьми отец многодетной семьи Григорий Шикула был ветераном русско-украинской войны. Муж вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации конечности

11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
