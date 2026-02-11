Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Богодухов Харьковской области 11-13 февраля объявили на днях траура по шести жителям, погибшим в течение последних двух суток в результате российских ударов

Об этом сообщил городской голова Владимир Белый, передает RegioNews.

В эти дни на административных зданиях, предприятиях и учреждениях опустят государственные флаги Украины с черной лентой. Также отменены все развлекательные и массовые мероприятия на территории общины.

Городские власти призвали жителей соблюдать тишину и почтить память погибших в эти дни.

"Нет слов, чтобы утешить родных. Нет такой молитвы, которая вылечила бы сердце матери, потерявшей детей. Мы только можем быть рядом, разделить это бремя и запечатлеть в памяти каждое имя", – написал мэр.

Напомним, ночью 11 февраля в городе Богодухов враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору. Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. З5-летняя беременная женщина получила ранения.

Впоследствии стало известно, что погибший в Богодухове вместе с детьми отец многодетной семьи Григорий Шикула был ветераном русско-украинской войны. Муж вернулся с фронта после тяжелого ранения и ампутации конечности