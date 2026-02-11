На Львівщині під час тривоги пролунали потужні вибухи
У середу, 11 лютого, у Львівській області пролунали вибухи. Перед цим в Україні було оголошено тривогу у зв’язку із злетом МіГ-31К
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали та коментарі жителів регіону.
Попередньо відомо, що на Львів летіли нібито ракети "Кинджал". Одна із них не долетіла 50 км до обласного центру.
Ще одна ракета зникла на Київщині. Щодо третьої – поки інформації немає.
Як повідомлялось, біля Львова збили російський ударний дрон. Це сталось ввечері 5 лютого.
Родина бійця зі Львівщини, якого помилково визнали загиблим, має повернути 15 млн грнВсі новини »
10 лютого 2026, 15:44У Львові вранці сталася смертельна пожежа
10 лютого 2026, 12:49На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:56На Львівщині 2-річний хлопчик помер через переохолодження: батьків дитини затримали
11 лютого 2026, 21:55Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55Росіяни знову атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині
11 лютого 2026, 21:55"Заробили" мільйони: у Києві викрили схему хабарів у ветлікарнях
11 лютого 2026, 21:40Львівська область отримала 600 млн грн на житло для ветеранів
11 лютого 2026, 21:22На Херсонщині внаслідок атаки сталась пожежа на АЗС
11 лютого 2026, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі блоги »