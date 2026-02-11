На Львівщині під час тривоги пролунали потужні вибухи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 11 лютого, у Львівській області пролунали вибухи. Перед цим в Україні було оголошено тривогу у зв’язку із злетом МіГ-31К

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали та коментарі жителів регіону.

Попередньо відомо, що на Львів летіли нібито ракети "Кинджал". Одна із них не долетіла 50 км до обласного центру.

Ще одна ракета зникла на Київщині. Щодо третьої – поки інформації немає.

Як повідомлялось, біля Львова збили російський ударний дрон. Це сталось ввечері 5 лютого.