У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк

Інцидент стався 9 лютого на одній з вулиць у Чернівцях. Там чоловік намагався підпалити приміщення фінансової установи

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про пожежу рятувальники, які оперативно загасили полум'я. На щастя, ніхто не постраждав. Проте вогонь пошкодив вхідні двері приміщення. Орієнтована сума завданих збитків становить 120 тисяч гривень.

Поліція знайшла 24-річного місцевого жителя, який вчинив підпал. Він отримав підозру. Крім того, правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

"Поліцейські Буковини застерігають громадян від участі у протиправних "пропозиціях заробітку", які надходять у месенджерах, соціальних мережах або у повідомленнях від незнайомих осіб.

Пам’ятайте, що обіцянки "легких грошей" за знищення чи пошкодження чужого майна — це втягнення у злочинну діяльність. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У разі отримання подібних повідомлень у жодному випадку не погоджуйтесь, збережіть докази та негайно повідомте поліцію за номером "102"", - закликають правоохоронці.

