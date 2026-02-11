14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 14:35

У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк

11 лютого 2026, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався 9 лютого на одній з вулиць у Чернівцях. Там чоловік намагався підпалити приміщення фінансової установи

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про пожежу рятувальники, які оперативно загасили полум'я. На щастя, ніхто не постраждав. Проте вогонь пошкодив вхідні двері приміщення. Орієнтована сума завданих збитків становить 120 тисяч гривень.

Поліція знайшла 24-річного місцевого жителя, який вчинив підпал. Він отримав підозру. Крім того, правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

"Поліцейські Буковини застерігають громадян від участі у протиправних "пропозиціях заробітку", які надходять у месенджерах, соціальних мережах або у повідомленнях від незнайомих осіб.

Пам’ятайте, що обіцянки "легких грошей" за знищення чи пошкодження чужого майна — це втягнення у злочинну діяльність. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. У разі отримання подібних повідомлень у жодному випадку не погоджуйтесь, збережіть докази та негайно повідомте поліцію за номером "102"", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше затримали жителя Запоріжжя, який заробляв на життя підпалами для росіян. Таку "роботу" він знайшов в інтернеті. На замовлення РФ він підпалював авто військових та вчиняв підпали за залізниці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал затримання Чернівецька область
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
У Черкасах чоловік кинув гранату у працівників ТЦК та поліцейських
10 лютого 2026, 10:54
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
На Київщині посадовець Нацгвардії крав військове майно та здавав його у ломбарди
11 лютого 2026, 12:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »