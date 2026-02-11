Трагедія в Богодухові: чоловік, який із дітьми загинув під час обстрілу, був ветераном

Фото: ДСНС Харківщини

Загиблий у Богодухові разом із дітьми батько багатодітної родини Григорій Шикула був ветераном російсько-української війни, чоловік повернувся з фронту після важкого поранення та ампутації кінцівки

Про це кореспондентові "Думки" повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає RegioNews.

За його словами, родина нещодавно переїхала до Богодухова, придбавши тут будинок, щоб бути ближче до рідних. Григорій Шикула родом із села Сковородинівка Золочівської громади, а його дружина – із села Олександрівка тієї ж громади.

"Григорій – ветеран російсько-української війни. Він повернувся з фронту після важкого поранення та ампутації частини кінцівки і пересувався на протезі. Вони переїхали до Богодухова, щоб бути ближче до сім’ї. На жаль, під час обстрілу він загинув разом із дітьми, дружина отримала поранення", – розповів Коваленко.

Він додав, що громада вже організовує підтримку для постраждалої Ольги Кривогуб та надаватиме допомогу у лікуванні й реабілітації.

Нагадаємо, вночі 11 лютого, в місті Богодухів на Харківщині, ворог завдав удару ударним безпілотником по приватному сектору. Влучання сталося у житловий будинок, який було повністю зруйновано. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. З5-річна вагітна жінка отримала поранення.