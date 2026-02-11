Наслідки ворожих обстрілів на Сумщині: двоє загиблих та десятеро поранених
Минулої доби російські війська обстріляли 23 громади Сумської області у Сумському, Шосткинському, Охтирському та Конотопському районах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Наслідки атак:
- У Краснопільській громаді загинув 61-річний чоловік, пошкоджений легковик.
- У Середино-Будській громаді внаслідок удару БпЛА загинула одна людина, ще шестеро мирних жителів отримали поранення, серед них двоє 16-річних дітей. Пошкоджені два приватніжитлові будинки.
- У Сумській громаді поранені двоє дітей 12 та 9 років, пошкоджений приватний будинок, вантажний і легковий автомобілі.
- У Великописарівській громаді поранений 60-річного чоловіка, знищений трактор.
- У Новослобідській громаді пошкоджені два приватні будинки.
- У Білопільській та Річківській громадах пошкоджені лінії електропередач.
Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів та фіксують руйнування цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів будинку, атакованого вночі російським дроном, тіла чотирьох загиблих, з яких троє – діти.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі блоги »