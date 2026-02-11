Росіяни влучили дроном у житловий будинок у Богодухові: загинули троє дітей та чоловік

Фото: ДСНС Харківщини

Вночі 11 лютого, в місті Богодухів на Харківщині, ворог завдав удару ударним безпілотником по приватному сектору

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Влучання сталося у житловий будинок, який було повністю зруйновано, а на площі 60 кв.м виникла пожежа.

З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей – двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Ще двоє людей постраждали, серед них 35-річна вагітна жінка.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, за медичною допомогою також звернулася 74-річна жінка, яка отримала травми під час обстрілу.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару, а постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, напередодні на Харківщині російський дрон атакував авто старости села, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл. У результаті удару автомобіль повністю вигорів. На щастя, чоловік врятувався.