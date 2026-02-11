14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 09:27

Авіаудар по Слов’янську: кількість загиблих зросла

11 лютого 2026, 09:27
Фото: МВА
Кількість жертв через авіаудар по Слов’янську на Донеччині 10 лютого зросла

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

"На жаль, вночі від отриманих поранень помер чоловік, 1986 року народження. Таким чином, маємо трьох загиблих від вчорашнього обстрілу. Серед них – 11-річна дитина", – йдеться у повідомленні.

Ще 16 людей, у тому числі 7-річна дівчинка, отримали поранення.

Посадовець зазначив, що семеро з постраждалих перебувають у лікарнях Словʼянська і Краматорська. Двоє – важкі, планується їх відправка до Дніпра. Усім іншим допомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, 10 лютого військові РФ завдали ударів авіабомбами по Слов'янську на Донеччині. Загинули 11-річна дівчинка та її мати. Раніше повідомлялося про 14 поранених.

11 лютого 2026
