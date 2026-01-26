14:23  26 січня
26 січня 2026, 13:54

Атака на світову спадщину: російські удари пошкодили Києво-Печерську лавру

26 січня 2026, 13:54
Фото: Міністерство культури
У ніч на 24 січня об'єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" зазнали пошкоджень унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ

Про це повідомило Міністерство культури України, передає RegioNews.

Як зазначили у відомстві, востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни.

За попередніми даними, атака пошкодила:

  • Корпус № 66 – вхідна частина до комплексу Дальніх печер;
  • Корпус № 67 (Аннозачатіївська церква) – частково пошкоджено елементи фасаду.

Під час первинного візуального огляду було зафіксовано:

  • пошкодження дверей та віконних рам;
  • обсипання та розтріскування зовнішньої штукатурки;
  • механічні пошкодження дверної та віконної фурнітури.

Огляд провели співробітники Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", на місці також працювала слідчо-оперативна група Національної поліції України. Складено відповідний акт про пошкодження.

"Пошкодження об’єктів Києво-Печерської лаври – це атака рф на світову спадщину, злочин проти надбання людства. Міністерство культури України координує дії із профільними службами для збереження та захисту об’єктів культурної спадщини. Усі пошкодження ретельно фіксуємо, щоб якнайшвидше перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт", – повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

У понеділок, 26 січня , заплановано поглиблене технічне обстеження конструкцій. Після завершення документування фахівці Заповідника розпочнуть роботи з усунення наслідків пошкоджень та консервації постраждалих об’єктів.

"Востаннє руйнування внаслідок військових дій на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни. Особливого цинізму цьому злочину надає те, що у цьому році Святиня відзначає 975-річчя", – зазначив генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

За даними Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури.

Нагадаємо, в кінці березня 2025 року Дніпрі в результаті російської атаки пошкоджено історичну будівлю – палац князя Потьомкіна. З словами міського голови Бориса Філатова, його перейменують на честь гетьмана Сагайдачного, який свого часу здійснював військові походи, зокрема на Москву.

