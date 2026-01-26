Ждал у банкомата и напал на девушку: харьковские полицейские задержали злоумышленника

Иллюстративное фото: из открытых источников

Харьковские правоохранители задержали мужчину, ограбившего девушку после того, как она сняла средства в банкомате

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что злоумышленник дождался, пока потерпевшая снимет деньги в банкомате одного из супермаркетов. После этого он вышел за ней на улицу и вырвал из рук сумку, в которой находились 20 тысяч гривен, мобильный телефон и ключи, после чего скрылся с места происшествия.

Событие произошло днем 23 января. В полицию обратился отец пострадавшей. Оперативники в течение нескольких часов установили личность нападающего.

30-летнего злоумышленника задержали. По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении. По санкции статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

