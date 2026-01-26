08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
07:50  26 января
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль
18:14  25 января
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 08:23

Ждал у банкомата и напал на девушку: харьковские полицейские задержали злоумышленника

26 января 2026, 08:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Харьковские правоохранители задержали мужчину, ограбившего девушку после того, как она сняла средства в банкомате

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что злоумышленник дождался, пока потерпевшая снимет деньги в банкомате одного из супермаркетов. После этого он вышел за ней на улицу и вырвал из рук сумку, в которой находились 20 тысяч гривен, мобильный телефон и ключи, после чего скрылся с места происшествия.

Событие произошло днем 23 января. В полицию обратился отец пострадавшей. Оперативники в течение нескольких часов установили личность нападающего.

30-летнего злоумышленника задержали. По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении. По санкции статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов". Они звонили людям в заблуждение и получали доступ к их онлайн-банкингу. После этого банковские карты людей они "привязывали" к мобильным телефонам, которыми пользовались сами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков полиция банкомат девушка нападение деньги подозрение грабеж грабитель
Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги
23 января 2026, 08:55
Похитили со счетов людей четверть миллиона: в Прикарпатье разоблачили группу аферистов
22 января 2026, 18:30
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
В Одессе оккупанты повредили обсерваторию во время обстрелов
26 января 2026, 10:24
"Сливал" россиянам локации ПВО возле украинских аэродромов: на Николаевщине задержали 21-летнего военного
26 января 2026, 10:18
Более 274 тысяч доз вакцин против туберкулеза и бешенства доставят в регионы
26 января 2026, 09:57
Последствия российских обстрелов в Сумской области: семеро раненых, среди них – дети
26 января 2026, 09:49
На трассе в Одесской области произошли два ДТП: движение затруднено
26 января 2026, 09:33
Печерский суд продлил меру пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову
26 января 2026, 09:28
В Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть пассажирке, потому что ее тошнило в авто
26 января 2026, 09:10
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
26 января 2026, 08:58
Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть повреждения инфраструктуры
26 января 2026, 08:47
Папа Римский призвал мир прекратить войну в Украине
26 января 2026, 08:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »