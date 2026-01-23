07:36  23 січня
23 січня 2026, 08:55

Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші

23 січня 2026, 08:55
Фото: з відкритих джерел
Невідомі особи надсилають повідомлення з фейкових номерів, використовуючи ім'я та фото начальника Сумської ОВА Олега Григорова, з проханням позичити кошти

Про це він сам написав у своєму телеграм-каналі, передає RegioNews.

"Офіційно заявляю: я не звертаюся до людей із фінансовими проханнями в особистих повідомленнях у жодному з месенджерів", – наголосив Григоров.

Він закликав громадян:

  • не відповідати на такі повідомлення;
  • не перераховувати кошти;
  • блокувати фейкові номери.

Інформацію про інцидент передано до правоохоронних органів. За словами Григорова, такі дії матимуть відповідну правову оцінку.

Нагадаємо, на Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон. Зловмисники використали "вішинг-схему". Вони прикидались працівниками банку та дзвонили людям. Потім вони переконували їх перевести гроші на рахунки, які підконтрольні шахраям. За таким сценарієм зловмисники "заробили" 824 тисячі гривень, ошукавши 19 людей.

