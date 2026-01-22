19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 18:30

Викрали з рахунків людей чверть мільйона: на Прикарпатті викрили групу аферистів

22 січня 2026, 18:30
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті правоохоронці викрили злочинну групу. Зловмисники крали гроші прямо з банківських карток людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зловмисники шляхом несанкціонованого втручання в роботу мобільних банкінгів отримували доступ до рахунків людей. Таким чином завдано збитків на понад 260 тисяч гривень. Організатором виявився 20-річний місцевий житель. До схеми він залучив знайомих 23-25 років. Разом вони отримували конфіденційні банківські дані громадян, зокрема логіни, паролі та пін-коди.

"19 січня п’ятьох фігурантів затримано та повідомлено їм про підозру. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.

аферист Прикарпаття поліція
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів
22 січня 2026, 19:44
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
На Донеччині прикордонники продовжують завдавати потужних ударів по окупантах
22 січня 2026, 18:56
Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей
22 січня 2026, 18:55
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
