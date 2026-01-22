Викрали з рахунків людей чверть мільйона: на Прикарпатті викрили групу аферистів

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зловмисники шляхом несанкціонованого втручання в роботу мобільних банкінгів отримували доступ до рахунків людей. Таким чином завдано збитків на понад 260 тисяч гривень. Організатором виявився 20-річний місцевий житель. До схеми він залучив знайомих 23-25 років. Разом вони отримували конфіденційні банківські дані громадян, зокрема логіни, паролі та пін-коди.

"19 січня п’ятьох фігурантів затримано та повідомлено їм про підозру. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

