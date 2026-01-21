Крали гроші прямо з карток: на Житомирщині 19-річний хлопець організував "банду аферистів"

Фото: Нацполіція

Правоохоронці на Житомирщині викрили чотирьох аферистів. Разом вони за допомогою телефонних дзвінків і сучасних платіжних технологій вкрали в людей понад мільйон

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Організатором виявився 19-річний житель Житомира. Хлопець знайшов спільників, а потім додавав їх до закритих чатів у telegram, координував дії кожного та розділяв "зароблене". При цьому навчав їх всіх тонкощам 20-річний хлопець, який налаштовував техніку. До складу групи входили ще щонайменше двоє людей: 17-річний та 20-річний жителі Житомира.

Вони телефонували людям вводили в оману та отримували доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Після цього банківські картки людей вони "прив'язували" до мобільних телефонів, якими користувались самі. Завдяки цьому аферисти могли розпоряджатися чужими коштами.

Згодом шахраї знімали кошти в банкоматах або на касах у магазинах. Інколи вони просто купували різні товари, які потім продавали. Відомо, що постраждали щонайменше 17 людей з різних областей України. Шахраї загалом "заробили" понад мільйон гривень.

Тепер зловмисникам повідомили про підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.