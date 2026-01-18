У Харкові збудують підземний дитсадок за 224,5 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В місті визначили переможця тендеру на зведення першого в обласному центрі підземного дитсадка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думка".

Йдеться про будівництво першого "підземного дитсадка" на території Новобаварського району міста.

Площа споруди сягатиме 2046 кв. м. Вона буде розрахована на 217 людей (вихователі+вихованці, технічний персонал). Окрім захисної споруди, передбачається будівництво овочесховища.

Дитсадок матиме водопровід, каналізацію, теплові мережі, зв’язок, мережі електропостачання, три підйомники для маломобільних людей. Також у проєкті передбачене альтернативне джерело електропостачання – дизель-генераторна установка.

Поряд із закладом облаштують ігрові та спортивні майданчики, доріжки та тротуари.

ПАТ "Трест "Житлобуд-1" пообіцяло виконати роботи за 224,5 млн грн. Будівництво мають завершити до кінця 2027 року.

