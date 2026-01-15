Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
Підрозділи Держприкордонслужби продовжують ефективно виконувати бойові завдання та давати гідну відсіч російським окупантам
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, упродовж кількох останніх днів російсько-окупаційні війська здійснювали спроби прорвати позиції прикордонної бригади "Гарт", яка тримає оборону на державному кордоні України у Харківській області.
Ворожа піхота противника за підтримки артилерії та БпЛА намагалась захопити передові позиції та просунутися вглиб території України.
Рух та накопичення ворога для атак вчасно виявила аеророзвідка й по ворожій піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження.
Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранено.
Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині. Бій стався на Південно-Слобожанському напрямку.