Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, упродовж кількох останніх днів російсько-окупаційні війська здійснювали спроби прорвати позиції прикордонної бригади "Гарт", яка тримає оборону на державному кордоні України у Харківській області.

Ворожа піхота противника за підтримки артилерії та БпЛА намагалась захопити передові позиції та просунутися вглиб території України.

Рух та накопичення ворога для атак вчасно виявила аеророзвідка й по ворожій піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження.

Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранено.

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожих штурмовиків на Харківщині. Бій стався на Південно-Слобожанському напрямку.