Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на Житомирщині внаслідок російської атаки

Фото: ДСНС

Вночі 16 січня в Коростенському районі виникла пожежа після удару росіян по об’єктах критичної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці працювали сапери та хіміки ДСНС. Вибухонебезпечних предметів не знайшли, а аналіз повітря показав, що небезпечних домішок у ньому немає.

Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 50 надзвичайників та 15 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини.