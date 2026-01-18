13:52  18 січня
ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
11:49  18 січня
У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
10:02  18 січня
"Подорож до бабусі" закінчилася пошуками: школярок знайшли у столичному метро
18 січня 2026, 16:05

На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка

18 січня 2026, 16:05
Ілюстративне фото: ДСНС
У Рівненському районі під час пожежі в житловому будинку виявили тіло жінки

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 січня о 21:23 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Новостав-Дальній Головинської територіальної громади Рівненського району.

По прибуттю рятувальники побачили, що вогнем повністю охоплено дерев'яний будинок. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вони виявили тіло власниці помешкання, 1947 року народження, без ознак життя.

Для повної ліквідації пожежі знадобилося понад чотири години. Вогнем повністю знищено житловий будинок. Причина пожежі та розмір збитків наразі встановлюються.

Нагадаємо, днями на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

07 серпня 2025
