Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

10 січня в Київській області загорівся приватний житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в селі Бушеве на Київщині сталася масштабна пожежа. На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.