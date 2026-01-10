12:45  10 січня
На Харківщині чоловік продавав генератори, яких не існує
10:55  10 січня
Погрожувала виписати з лікарні: в Одесі лікаря-психіатра піймали на хабарі
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
10 січня 2026, 22:55

На Київщині горів житловий будинок: постраждали діти - наймолодшому лише рік

10 січня 2026, 22:55
Фото: Нацполіція
Сталась пожежа у селі Погреби Васильківської територіальної громади. Діти отримали опіки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

10 січня в Київській області загорівся приватний житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в селі Бушеве на Київщині сталася масштабна пожежа. На вулиці Гранітній загорілися три вантажівки та автомобільні шини. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причина пожежі встановлюється.

пожежа Київська область
