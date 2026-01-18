Нічна атака БпЛА на Харків: загинула 20-річна жінка, ще троє постраждали

Фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вночі 18 січня ворожий ударний безпілотник атакував приватний житловий сектор у Холодногірському районі Харкова

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу сталися руйнування та пожежа. Загорівся житловий будинок і дах альтанки. Загальна площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.

За попередніми даними, одна жінка загинула, ще троє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Холодногірський район Харкова загинула 20-річна жінка.

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, зокрема сапери та кінологічні розрахунки. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

За даними ОВА, протягом минулої доби внаслідок обстрілів по Харкову та області троє людей загинули, 11 – постраждали.

Нагадаємо, 17 січня росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет. Попередньо відомом, що удари наносились за допомогою реактивних систем залпового вогню "Торнадо", а коригування та фіксація попадань здійснювалось за допомогою розвідки БПЛА.