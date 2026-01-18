14:38  17 січня
18 січня 2026, 09:10

Нічна атака БпЛА на Харків: загинула 20-річна жінка, ще троє постраждали

18 січня 2026, 09:10
Читайте также
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вночі 18 січня ворожий ударний безпілотник атакував приватний житловий сектор у Холодногірському районі Харкова

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу сталися руйнування та пожежа. Загорівся житловий будинок і дах альтанки. Загальна площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.

За попередніми даними, одна жінка загинула, ще троє жінок отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Холодногірський район Харкова загинула 20-річна жінка.

До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, зокрема сапери та кінологічні розрахунки. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

За даними ОВА, протягом минулої доби внаслідок обстрілів по Харкову та області троє людей загинули, 11 – постраждали.

Нагадаємо, 17 січня росіяни запустили по Харкову 7 балістичних ракет. Попередньо відомом, що удари наносились за допомогою реактивних систем залпового вогню "Торнадо", а коригування та фіксація попадань здійснювалось за допомогою розвідки БПЛА.

Харків війна атака загибла приватний будинок пожежа ДСНС російська армія БПЛА
16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
07 серпня 2025
