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Вперше в Україні збудують підземний дитячий садок. Цей заклад у Харківській області планують зробити на 500 дітей

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, є унікальний проєкт щодо підземного дитячого садочку на 500 дітей. Влада регіону буде звертатися до уряду, щоб починати реалізацію. Харківщина стане практично першим прикладом з такими закладами, як це і було з підземними школами.

Нагадаємо, що раніше міський голова Харкова Ігор Терехов казав про те, що в місті вимушені будувати саме підземні школи, щоб діти мали можливість навчатися. Уже до 1 вересня планується будівництво трьох таких шкіл у Салтівському районі.

Також міський голова нагадав, що в Харкові вже переобладнали шість станцій метро, щоб там могли навчатися діти.