Ракетний удар по Харкову: 25 людей постраждали, серед них немовля

Фото: Харківська ОВА

У Харкові внаслідок ракетного удару кількість постраждалих зросла до 25 осіб. Вік решти постраждалих – від 20 до 79 років

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, 19 людей отримали вибухові травми, поранення склом та садна, ще 6 постраждалих зазнали гострої реакції на стрес. Серед потерпілих – 6-місячний хлопчик.

Лікарі надають усім необхідну медичну допомогу.

Синєгубов додав, що під завалами ще перебувають люди. Тривають пошукові роботи.

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, лікарі екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 2 січня, ворог обстріляв центр Харкова. Повідомлялося, що удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Було відомо про 16 поранених.

Раніше також у соціальних мережах з'явилося відео, де зафіксовано момент удару ракети по житловому кварталу в Харкові.