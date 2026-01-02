Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео

Скриншот із відео

У соціальних мережах з'явилося відео, де зафіксовано момент удару ракети по житловому кварталу в Харкові

Про це інформує RegioNews.

За наявною інформацією, пошкоджень зазнали не лише багатоповерховий будинок, але й торговий центр, лікарня та сусідні споруди.

На місці події тривають рятувальні роботи, залучено всі відповідні служби.

На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, сьогодні вдень, 2 січня, ворог обстріляв центр Харкова. Повідомлялося, що удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Було відомо про 16 поранених. Триває рятувальна операція.