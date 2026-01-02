17:55  02 января
02 января 2026, 17:27

Ракетный удар по Харькову: 25 человек пострадали, среди них младенец

02 января 2026, 17:27
Фото: Харьковская ОВА
В Харькове в результате ракетного удара количество пострадавших возросло до 25 человек. Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, 19 человек получили взрывные травмы, ранения стеклом и ссадины, еще 6 пострадавших получили острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – 6-месячный мальчик.

Врачи оказывают всем необходимую медицинскую помощь.

Синегубов добавил, что под завалами еще находятся люди. Продолжаются поисковые работы.

На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители, врачи экстренной медицинской помощи.

Напомним, сегодня днем, 2 января, враг обстрелял центр Харькова. Сообщалось, что удар пришелся на жилое многоэтажное здание в Киевском районе города. Было известно о 16 раненых.

Ранее также в социальных сетях появилось видео, где зафиксирован момент удара ракеты по жилому кварталу в Харькове.

