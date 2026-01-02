Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція

Фото: ДСНС України

Росіяни атакували Харків двома ракетами, які влучили по житловій забудові. Один із будинків зазнав значних пошкоджень

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, наразі на місці триває рятувальна операція. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих поки що невідома.

Оновлену інформацію надаватимуть екстрені служби, ДСНС України, а також міська й обласна влада Харківщини.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, відомо про 16 поранених. Вони у важкому стані.

Глава держави наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне населення, попри міжнародні дипломатичні зусилля, зокрема з боку Сполучених Штатів.

"Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 2 січня, ворог обстріляв центр Харкова. Повідомлялося, що удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста. Було відомо про 12 поранених.