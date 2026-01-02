10:36  02 січня
02 січня 2026, 12:20

Нічна атака на енергетику: Запоріжжя та прифронтові області без світла

02 січня 2026, 12:20
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 2 січня противник знову завдав ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає RegioNews.

Атаки зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях. На ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також у інших прифронтових регіонах.

На Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше обладнання. В Одеській області без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів.

Окрім того, через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

Для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, в ніч на 2 січня РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків. Близько 70 із них були "шахедами". Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а уламки збитих апаратів впали на двох локаціях.

