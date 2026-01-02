Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі

Фото: соцмережі

Сьогодні вдень, 2 січня, ворог завдав удару по центру Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.

Станом на зараз відомо про 12 поранених.

Усі екстрені служби прямують на місце влучання.

Нагадаємо, в ніч на 2 січня РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків. Близько 70 із них були "шахедами". Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а уламки збитих апаратів впали на двох локаціях.