02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
02 січня 2026, 14:47

Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі

02 січня 2026, 14:47
Фото: соцмережі
Сьогодні вдень, 2 січня, ворог завдав удару по центру Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.

Станом на зараз відомо про 12 поранених.

Усі екстрені служби прямують на місце влучання.

Нагадаємо, в ніч на 2 січня РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків. Близько 70 із них були "шахедами". Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а уламки збитих апаратів впали на двох локаціях.

війна Харків атака постраждалі російська армія багатоповерхівка
