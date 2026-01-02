Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі
Сьогодні вдень, 2 січня, ворог завдав удару по центру Харкова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
За його словами, удар прийшовся на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста.
Станом на зараз відомо про 12 поранених.
Усі екстрені служби прямують на місце влучання.
Усі екстрені служби прямують на місце влучання.
Нагадаємо, в ніч на 2 січня РФ атакувала Україну 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та іншими безпілотниками з напрямків. Близько 70 із них були "шахедами". Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а уламки збитих апаратів впали на двох локаціях.
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40Буданов підтвердив призначення: очолив Офіс Президента України
02 січня 2026, 15:03Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня 2026, 14:10Офіс Президента очолить Кирило Буданов
02 січня 2026, 13:45На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
02 січня 2026, 13:13Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі блоги »