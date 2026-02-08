Укренерго: ситуація зі світлом складна – ліквідація наслідків ударів триває

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків двох масованих ракетно-дронових атак, які завдали серйозних пошкоджень енергосистемі

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів", – йдеться у повідомленні.

Фахівці роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності атомних електростанцій. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Через вимушене застосування аварійних відключень оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Усім мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зафіксовано пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.