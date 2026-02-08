16:19  08 лютого
У Кривому Розі на залізничному вокзалі затримали військового з гранатою
14:14  08 лютого
На Рівненщині в будинку вибухнув газовий балон: постраждали жінка та підліток
13:12  08 лютого
Відключення світла у Буковелі: курорт працює від генераторів
08 лютого 2026, 11:15

Укренерго: ситуація зі світлом складна – ліквідація наслідків ударів триває

08 лютого 2026, 11:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Енергетики продовжують ліквідацію наслідків двох масованих ракетно-дронових атак, які завдали серйозних пошкоджень енергосистемі

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів", – йдеться у повідомленні.

Фахівці роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене обладнання. Відновлювальні роботи тривають як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності атомних електростанцій. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена.

Через вимушене застосування аварійних відключень оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень у більшості регіонів наразі не діють.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Усім мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія випустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет. Основна ціль – енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Зафіксовано пошкодження у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
