Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до трьох
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.
Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
На місцях руйнувань працюють комунальники, а фахівці райадміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.
Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.