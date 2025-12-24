Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Внаслідок атаки у Запоріжжі пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

На місцях руйнувань працюють комунальники, а фахівці райадміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Раніше повідомлялося про двох постраждалих.