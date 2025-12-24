Фото: ОВА

Вночі 24 грудня російські загарбники знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.

За уточненою інформацією, внаслідок вчорашніх атак в районі також пошкоджені спортшкола, п'ятиповерхівка, ще один приватний будинок і господарська споруда.

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Кількість постраждалих збільшилась до трьох.