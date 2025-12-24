Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю
Вночі 24 грудня російські загарбники знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Про це повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.
На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.
За уточненою інформацією, внаслідок вчорашніх атак в районі також пошкоджені спортшкола, п'ятиповерхівка, ще один приватний будинок і господарська споруда.
Нагадаємо, в ніч на 24 грудня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, скинувши на місто три авіаційні бомби. Є влучання у житлову забудову, виникли пожежі. Кількість постраждалих збільшилась до трьох.
