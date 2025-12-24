Військові РФ атакували Херсон: знеструмлений Дніпровський район
В середу, 24 грудня, російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсона
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлений Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.
Фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.
Нагадаємо, у ніч на 24 грудня ворог атакував Україну 116 ударними БпЛА. Значну кількість дронів росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:15У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
24 грудня 2025, 10:59Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »