$10 000 за виїзд: багатодітний батько з Рівненщини допомагав чоловікам "тікати" з України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб, який організував 43-річний багатодітний житель Сарненщини разом зі своїм спільником

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Військовозобов'язаних "клієнтів" вони шукали через знайомих. Підозрюваний відповідав за зустріч та доставку мотоциклом у прикордонну зону.

Чоловіка затримали прикордонники з правоохоронцями ввечері 13 грудня, коли він віз 23-річного киянина для незаконного перетину державного кордону. За свої послуги молодик сплатив 10 000 доларів США.

Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, а також встановлюються всі причетні до схеми.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на 7-9 років, з додатковим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.