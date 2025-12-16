"Заробили" понад півтора мільйони: на Харківщині псевдоволонтери грабували довірливих пенсіонерів

Фото: прокуратура

Шахраї, які обманули пенсіонерів на понад півтора мільйона гривень, отримали терміни ув'язнення. Стало відомо, як їх покарали

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У 2022 році мешканка села Шатівка Лозівського району створила злочинне угрупування і залучила до нього свого чоловіка та двох родичок, одна з яких на той час була неповнолітньою. Відомо, що частина з представників організованої групи була судима за крадіжки у Дніпрі, а згодом — змінила регіон вчинення злочинів.

Протягом 2022-2023 років вони обкрадали пенсіонерів у Харкові та Лозовій. Зловмисники купували продукти, обходили житлові будинки та шукали найбільш безпорадних людей похилого віку. Вони пропонували стареньким допомогу, а потім, коли отримували довіру, заходили до їхнього житла.

Доки пенсіонерів відволікали, зловмисники знаходили грошові кошти та цінні речі, після чого одразу покидали приміщення з викраденим майном. Для конспірації учасники організованої групи використовували нові абонентські номери та мобільні пристрої, а також мінялись ролями.

Одного разу вони спробували вкрасти гроші в незрячої пари. Жінка спробувала їх зупинити, але вони штовхнули її та втекли. Загалом вони вкрали в пенсіонерів понад 1,5 мільйона гривень.

Організаторку засудили до 13 років позбавлення волі. Її чоловік отримав 10 років ув'язнення. Родичкам організаторки призначено покарання у виді 9 років 6 місяців та 12 років 6 місяців позбавлення волі відповідно.

