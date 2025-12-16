22:19  16 грудня
РФ знову атакувала Одещину дронами
21:39  16 грудня
Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:35

Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів

16 грудня 2025, 20:35
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті викрито схему заволодіння бюджетними коштами у сфері теплопостачання. До цього виявились причетні засновники та службові особи підприємств, що займалися виробництвом і транспортуванням теплової енергії

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що підприємства займали домінуюче становище на ринку та штучно впливали на формування тарифів. Вони подавали до уповноважених органів розрахунки, в яких завищували витрати та занижували реальні показники втрат теплової енергії.

В результаті з бюджету системно використовували гроші на користь приватних підприємств. За результатами експертизи, за період з 2021 по 2023 рік ця схема завдала бюджету збитків на понад 71 мільйон гривень.

"У межах досудового розслідування проведено 9 обшуків. Вилучено мобільні телефони, електронні носії, фінансову документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність. Чотирьом особам повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

