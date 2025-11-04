На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
Окупанти знову проігнорували норми міжнародного гуманітарного права, вбивши беззахисних цивільних осіб, які демонстрували свій мирний статус
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
На Харківщині російські військові вбили двох мирних жителів, які йшли дорогою з білим прапором. Інцидент стався 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району. За даними слідства, цивільні особи та їх собака загинули від ударів FPV-дронів.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Поруч із місцем атаки не було жодних військових об’єктів чи позицій.
За інформацією слідчих, загиблі не мали зброї і перебували в статусі цивільних, що підтверджувало підняття білого прапора. Атака є цілеспрямованою і не залишає сумнівів у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.
Розслідування триває, правоохоронці збирають докази та встановлюють усі обставини трагедії.
