Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Харківщині російські військові вбили двох мирних жителів, які йшли дорогою з білим прапором. Інцидент стався 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району. За даними слідства, цивільні особи та їх собака загинули від ударів FPV-дронів.

Місце атаки неподалік Кругляківки

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Поруч із місцем атаки не було жодних військових об’єктів чи позицій.

За інформацією слідчих, загиблі не мали зброї і перебували в статусі цивільних, що підтверджувало підняття білого прапора. Атака є цілеспрямованою і не залишає сумнівів у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

Дрони влучили по мирних жителях

Розслідування триває, правоохоронці збирають докази та встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 22 жовтня російський дрон атакував будівлю дитячого садка у Харкові, що спричинило загибель працівника комунального закладу та поранення десяти людей. Евакуація дітей та ліквідація пожежі відбувалися під загрозою нових ударів.