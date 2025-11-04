12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 14:19

На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор

04 листопада 2025, 14:19
Фото: Офіс Генерального прокурора
Окупанти знову проігнорували норми міжнародного гуманітарного права, вбивши беззахисних цивільних осіб, які демонстрували свій мирний статус

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Харківщині російські військові вбили двох мирних жителів, які йшли дорогою з білим прапором. Інцидент стався 3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району. За даними слідства, цивільні особи та їх собака загинули від ударів FPV-дронів.

Місце атаки неподалік Кругляківки

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Поруч із місцем атаки не було жодних військових об’єктів чи позицій.

За інформацією слідчих, загиблі не мали зброї і перебували в статусі цивільних, що підтверджувало підняття білого прапора. Атака є цілеспрямованою і не залишає сумнівів у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

Дрони влучили по мирних жителях

Розслідування триває, правоохоронці збирають докази та встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 22 жовтня російський дрон атакував будівлю дитячого садка у Харкові, що спричинило загибель працівника комунального закладу та поранення десяти людей. Евакуація дітей та ліквідація пожежі відбувалися під загрозою нових ударів.

Українські військові знищили два човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро
04 листопада 2025, 13:41
Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях
04 листопада 2025, 13:29
Наслідки нічної атаки на Харківщині: серед постраждалих – рятувальники
04 листопада 2025, 09:39
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
