Є загиблий та постраждалі: поліція показала наслідки нових обстрілів Сумщини

Фото: поліція

За минулу добу російські війська здійснили 39 обстрілів Сумщини, під вогнем опинилися 32 населені пункти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Загарбники застосовували авіабомби, ударні БпЛА, артилерію, міномети та гранатомети.

Правоохоронці зафіксували такі наслідки:

Лебединська громада – поранені дві місцеві жінки 55 і 65 років; пошкоджені 4 приватні будинки та трактор.

Есманська громада – пошкоджений комбайн.

Краснопільська громада – пошкоджена АЗС.

Цієї ночі росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА та завдали прицільного удару по житловій забудові. Загинув 52-річний чоловік, ще пʼятеро людей травмовані, серед них діти 2 і 5 років.

Поліція продовжує документувати наслідки російсбких обстрілів.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М", п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання ракет та 20 дронів на 11 локаціях.